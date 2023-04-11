Украинский бизнесмен погорел на ненависти ко всему украинскому, умудрившись унизить министра, родной язык и один из самых лучших вузов Украины.

Министр образования Оксен Лисовый сделал заявление об украинском языке. Украинский бизнесмен и соучредитель известного рекламного агентства Александр Смирнов в ответ высмеял министра и встал на защиту российского языка. Языковый скандал вспыхнул под постом министра в сети.

Так, министр образования поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский. При этом он призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.

Оксен Лисовый добавил, что если кто-то, преподавал на украинском, а на перерыве переходит на русский, – он или она действительно демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к родному языку.

В ответ бизнесмен Александр Смирнов написал: "Вместо того, чтобы заниматься образованием и наукой, бороться с коррупцией, господин Оксен будет создавать патриотического гражданина с помощью языковых манипуляций, следить, как в Киево-дебилянской академии, на каком языке люди разговаривают на переменах".

Примечательно, что Александр Смирнов удалил свое сообщение сразу, как увидел негативную реакцию общества. Многие украинцы такого выпада не оценили и обвинили Смирнова в ненависти ко всему украинскому. Дошло даже до того, что его рекламное агенство опубликовало пост-извинение и сообщило, что это было мнение их соучередителя, а не всего коллектива.

В комментариях украинцы писали в ответ на выпад бизнесмена:

"Если не нравится украинский язык в Украине, вы всегда можете поехать в направлении северных болот", "На расеешку-матушку, там ваш любимый язык террористов", "Короткая инструкция, как уничтожить свою репутацию и собственное дело", "У нас появился бизнесмен, который переоценил свои умственные способности, решив унизить украинский язык и один из самых лучших, старых европейских вузов. В итоге, утопил себя и свой бренд".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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