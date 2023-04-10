Сейчас полицейские устанавливают, сколько именно денег он выдурил, с помощью такой схемы обмана.

В Ивано-Франковской области украинец решил подзаработать под видом волонтера, который якобы собирал деньги на нужды ВСУ. Ему удалось уже обмануть по меньшей мере 20 украинцев. Об этом более детально сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области на странице Фейсбук.

Полиция установила, что житель города Долина создал много фейковых объявлений в социальных сетях. На них он выманивал деньги у украинцев, которые хотели помочь военным. Объявления, которые тот публиковал, были якобы сборами о помощи ВСУ под предлогом пригона транспорта, который так нужен не передовой.

Во время обыска в доме фигуранта обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские платежные карты, черновые записи, денежные средства и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Мошенник не имеет постоянной работы и ранее не был судим. Фэйковые страницы и объявления правоохранители уже удалили.

Сейчас полицейские устанавливают, сколько именно денег он выдурил, с помощью такой схемы обмана. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Досудебное расследование продолжается. Мошеннику предъявили обвинение по ч. 2 ст. 190 УК Украины.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию.

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами.