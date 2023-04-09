Полиция собирается отправить в суд директора одной из школ Мариуполя, которая во время временной оккупации Бердянска пошла на добровольное сотрудничество с врагом, возглавив местную школу.
Об этом стало известно из сообщения на сайте Нацполиции.
"Жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками. Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ" , – говорят в полиции.
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