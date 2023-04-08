Как сообщает местное издание "newsmaker", авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия.
В салоне автобуса Кишинев-Киев находился 21 пассажир, девять пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Авария произошла около 9:40. правоохранители установили, что водитель автобуса не справился с управлением, врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
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"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
Пока официальной информации об аварии нет, кроме того о состоянии пострадавших также пока ничего не известно.
Все подробности ДТП выясняются
Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.
Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.
Также Politeka.net писала о новой трагедии на дороге украинской столицы, которая произошла на Берестейском проспекте.