Как сообщает местное издание "newsmaker", авария произошла на трассе Бельцы-Дрокия.

В салоне автобуса Кишинев-Киев находился 21 пассажир, девять пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Авария произошла около 9:40. правоохранители установили, что водитель автобуса не справился с управлением, врезался в дерево, а затем съехал в кювет.

"В Дрокиевском районе утром 8 апреля перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев. Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Пока официальной информации об аварии нет, кроме того о состоянии пострадавших также пока ничего не известно.

Все подробности ДТП выясняются

Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.

Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

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