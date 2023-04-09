Боевой наступательный потенциал россиян на бахмутском, авдеевском, марьинском направлениях резко упадет из-за контрнаступления ВСУ.
Об этом заявил военный экперт Олег Жданов в интервью UkrLifeTV.
"В Бахмуте и Авдеевке нашим войскам станет легче после начала контрнаступления ВСУ. Там, где начнется контрнаступательные действия наших войск, конечно россияне будут усиливать эти направления и будут перебрасывать логистику в первую очередь.
Это будет говорить о том, что поставка ресурсов и боеприпасов, топлива резко уменьшится на других направлениях. Тот же Бахмут и Авдеевка могут вздохнуть легче, потому что российское командование будет вынуждено маневрировать резервами и логистикой. Это стандартная ситуация.
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Они тоже самое нас вынуждают делать тем, что они не останавливают наступательные действия, пытаясь максимально сковать силы обороны Украины, чтобы не дать возможности маневра резервов. И здесь мы ведем довольно тяжелую оборонительную операцию. Все остальные направления стоят. Мы сидим в глухой обороне и не можем развивать активных действий, расстянувшись более чем на 1000 км. фронта. у нас не хватает сил возможности для активных дейсвтий.
Тоже самое будет, если мы начнем контратаковать, тоже самое будет с российской стороны. Боевой наступательный потенциал на бахмутском, авдеевском, марьинском направлении резко упадет", - говорит Олег Жданов.
Напомним, Украину и ВСУ могут использовать - дипломат указал на тревожную тенденцию.
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