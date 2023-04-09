В селе Криховцы Ивано-Франковской области продают двухэтажный дом. В нем есть джакузи и гараж на пульте, передает "Ратуша".
Площадь составляет 230 квадратных метров, в доме есть пять комнат - кухня, два санузла с ванной-джакузи и душем и гаражом на пульте.
"Очень хорошее и комфортное место для жизни", — говорится в сообщении.
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Судя по фото, что дом расположен возле церкви. Позже объявление с сайта пропало, но осталось другое, с более скромным описанием, однако цена такая же.
"Вот у нас попы живут. Люди несут последнее а они берут. Война идет а они еще и иордань по домам собирают. А почему не отдают эти деньги на ВСУ?", "Которое продают, забрать в сделать реабцентр для бойцов после ранения, или дом для детей серит",
"Если --- это резиденция То какое право эти попки могут продавать. Это достояние общины. По копняку и на решке. Пока не посадили",
" Что значит продает? Это должно быть конфисковано", - жалуются в комментариях украинцы.
Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.
Как сообщала Politeka, прихожане УПЦ МП набросились на украинскую патриотку, видео скандала.
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