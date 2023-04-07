Авторы петиции требуют разорвать в Киеве договоры со структурными подразделениями, коммунальными организациями, учреждениями и предприятиями Украинской православной церкви Московского патриархата.

В петции идет речь о договорах аренды земельных участков и коммунального обслуживания.

Киевляне предлагают лишить УПЦ МП базовых услуг, чтобы "сделать невозможным их деятельность в Киеве".

Петиция о расторжении договоров КГГА и Киевского городского совета по УПЦ МП набрала более шести тысяч голосов за один день. Обращение должны рассмотреть в течение 10 дней.

Кроме того, депутаты Волынского областного совета выступили с ходатайством о запрете деятельности Украинской православной церкви, сообщается на странице облсовета.

Также Ивано-Франковский городской совет обратился к Президенту и ВРУ по поводу запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.

Мэр Ровно Александр Третьяк анонсировал решения, позволяющие городу избавиться от влияния Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). На внеочередном заседании сессии горсовета намерены расторгнуть все договоры аренды земли с УПЦ МП.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, прихожане УПЦ МП набросились на украинскую патриотку, видео скандала.

Также Politeka писала, что Паши "Мерседеса" терять нечего: митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре