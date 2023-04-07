О подозрении доложено начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесщины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДБР, подлец требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

Если те отказывались, угрожал проблемы с прохождением службы и даже физической расправой.

В настоящее время задукомментировано более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег от подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Военнослужащему обїявлено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 статьи 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, ранее стало известно о новом скандале вокруг гуманитарной помощи.

В разгар войны тонны медикаментов и продуктов валялись и гасли на складах в Киеве.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.