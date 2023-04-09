От одного до трех контрнаступлений понадобится, чтобы освободить территорию Украины. Все зависит от сил и средств.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Есть самый оптимальный вариант, как освобождать нашу территорию, если есть максимальное количество сил и средств. Это со Сватово или с Кременной выходить на Счастье и параллельно по левому и правому берегу Северского Донца выходить из-под Сиверска вдоль правого берега на Луганск.

Дальше по Северскому Донцу дальше на Ростов отрезать поностью всю группировку - донецкую, запорожскую, херсонскую и крымские группировки от российской территории. После этого параллельно уничтожается Крымский мост и армия из 400 тысяч попадает в минимум оперативный котел,а максимум - просто в котел. А дальше уничтожение этой армии, который остается без подвозов боеприпасов - дело времени. Тогда мы отсекаем Донбасс и другие наши области от рф.

Если на такого рода операцию сил и средств не хватает, то сначала - это выход на Азовское побережье с любой точки запорожского фронта. Выход на Бердянск: раздвинули линию фронта до Мариуполя и выполняем ту же задачу по отрезанию группировок. А второй этап - освобожение Донбасса по той же схеме: до Ростова или Таганрога и зачистка.

Если очень не хватает сил и средств, то нужно сразу освобождать Крым: выходить из-под Херсона и Новой Каховки, переправляться на левый берег, форсировать Днепр, 70 км до Крыма и освобождение Крыма. Это важно, потому что без этого нельзя начинать освобождение Донбасса. Если в Крыму останется военные рф, то могут нам ударить в тыл. Этого нельзя допустить и поэтому нужно зачистить Крым прежде всего", - говорит Роман Свитан.

Напомним, ВСУ рванули в контратаку - какие позиции удалось отбить.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.