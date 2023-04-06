Скандалистка не признала подозрения от СБУ и заявила, что "статья угрожает тем, кто ей писал угрозы", а также пригрозила простым украинцам.

Блогерша из Закарпатья хотела славы больше, чем нормальной человеческой жизни. Поэтому несла все, что ей приходило на язык, обходя голову. Еще если бы она это шлепала только в туалете, было бы пол беды. Но слава нуждается в публичности. Поэтому она свою ересь залила в сеть. Да еще и призвала добрый народ к преступлению.

Женщина находится за границей в Чехии. Она разозлилась на Украину, мол "государство, кроме паспорта не дало ей них*я" и призвала отделить территорию Закарпатской области от Украины. И тут слава постучалась к горе-блогерке. В форме службы безопасности Украины. Она получила подозрение от СБУ.

В настоящее время спецслужбы занимаются этим преступлением в рамках статьи 110 Уголовного кодекса Украины о "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и проводят все необходимое, чтобы предательница была наказана за свои действия.

Впоследствии закарпатка попыталась "извиниться", однако в очередной раз набросилась на государство и украинцев. Пробив тем самым очередное дно.

"Почему здесь изображаете из себя великих патриотов, а не дома? Почему вы обижаетесь на правду. Вы смеетесь над москалями, что они зомбированы. Вы ничем не лучше. Ибо вы – стадо. И я пошла против стада. И вам это не нравится, но мне по**й", – говорит блогерша.

Также скандалистка не признала подозрения от СБУ и заявила, что "статья угрожает тем, кто ей писал угрозы". Кроме того, она начала угрожать всем, кто с ней не соглашается. Она побещала, что всех несогласных будут преследовать.

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