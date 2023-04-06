Блогерша из Закарпатья хотела славы больше, чем нормальной человеческой жизни. Поэтому несла все, что ей приходило на язык, обходя голову. Еще если бы она это шлепала только в туалете, было бы пол беды. Но слава нуждается в публичности. Поэтому она свою ересь залила в сеть. Да еще и призвала добрый народ к преступлению.
Женщина находится за границей в Чехии. Она разозлилась на Украину, мол "государство, кроме паспорта не дало ей них*я" и призвала отделить территорию Закарпатской области от Украины. И тут слава постучалась к горе-блогерке. В форме службы безопасности Украины. Она получила подозрение от СБУ.
В настоящее время спецслужбы занимаются этим преступлением в рамках статьи 110 Уголовного кодекса Украины о "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и проводят все необходимое, чтобы предательница была наказана за свои действия.
Впоследствии закарпатка попыталась "извиниться", однако в очередной раз набросилась на государство и украинцев. Пробив тем самым очередное дно.
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"Почему здесь изображаете из себя великих патриотов, а не дома? Почему вы обижаетесь на правду. Вы смеетесь над москалями, что они зомбированы. Вы ничем не лучше. Ибо вы – стадо. И я пошла против стада. И вам это не нравится, но мне по**й", – говорит блогерша.
Также скандалистка не признала подозрения от СБУ и заявила, что "статья угрожает тем, кто ей писал угрозы". Кроме того, она начала угрожать всем, кто с ней не соглашается. Она побещала, что всех несогласных будут преследовать.
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