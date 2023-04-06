Дойти до Москвы и уничтожить центр принятия решений вполне по силам украинским войскам, если это будет целесообразно.
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире радио НВ.
"Просто двинуться в сторону Брянской или Белгородской области нет никакого смысла, если не дойти до Москвы и уничтожить центр принятия решений.
Дойти туда действительно можно. 450 км - это в два раза меньше, чем линия фронта нашего (больше 1000 км). Если наши войска иногда перебрасываются из-под Херсона на Купянск и обратно. Так вот расстояние до Москвы - примерно половина этого расстояния. Можно туда згонять и обратно, пока наши войска с Херсона на Купянск перебрасываются.
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Если такая задача будет стоять, то в принципе она выполнима изходя из определенных моментов, связанных с тем, что росиияне абсолютно никак не укрепили. Они укрепили Донбасс, часть Запорожской области, часть Херсонской, Крым намного больше, чем прямое расстояние с Украины на Москву. Там оно вообще никак не укреплено.
Потому может быть такого рода выполняться задача, если она будет целесообразна", - отметил Роман Свитан.
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