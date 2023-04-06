Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что наиболее вероятными ближайшими целями противника является выход к рубежу реки Черный Жеребец и Лиману и в дальнейшем форсирование с севера р. Северский Донец, собственно, на Северском направлении. В этом контексте в ближайшее время эта группировка войск противника попытается занять район Заречного и Торского и выйти на р. Северский Донец между Дроновкой и Серебрянкой. Эксперт также попробовал оценить происходящее непосредственно в районе Бахмута.

"Очевидно, что командование войск противника таки спешит "завершить бахмутскую операцию"... Но при этом совсем не желает ускорить ее путем введения в бой дополнительных сил и средств (т.е. ее "себестоимость" уже является для него достаточно чувствительным вопросом, чего раньше за ним не замечалось). Здесь оперирует целая "россыпь" штурмовых отрядов (батальонов) чвк "вагнер", усиленных подразделениями 57-й омсбр и 2-х полков вдв... После того, как им не удалось достичь рубежа Богдановка - Хромово (т.е., завершить бои за Бахмут самым быстрым путем), они перенесли усилия в центральную часть города и на его северные и южные районы (решили таки исключительно за счет преимущества в живой силе просто вытеснить ВСУ из города в лоб, причем, исключительно "вагнерятами")", — пишет Константин Машовец.

При этом военный обозреватель подчеркнул, что сам по себе Бахмут противнику не нужен.

"Ему нужно - "завершение боев в этом районе" и восстановление структуры оперативного построения его ГВ, действующей на этом операционном направлении (т.е. восстановление возможности маневра и перераспределения его сил и средств между направлениями и участками, без взятия Бахмута этого достичь будет крайне тяжело). Просто потому, что он, сам по себе, сковывает их значительную часть и мешает рокадному маневрированию", — добавил эксперт.

Машовец считает, что перед российским командованием "по завершении боев за Бахмут" станет выбор между двумя "последующими оперативными задачами" - пробиваться на рубеж Константиновка - Часов Яр, или же попробовать наступление в сторону Приволья - Славянска или Северска.

Напомним, россияне уже в центре Бахмута - боец ​​сообщил, почему в ВСУ не отходят из города.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.