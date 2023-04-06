В последнее время у российских войск одни неудачи на фронте. Кроме того, им пришлось уменьшить свою наземную мощность. Потому солдаты рф решили воевать с мирным населением, ведь победить бойцов ВСУ у них не получается.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона рассказала, что россияне прибегли к новой опасной тактике против мирных украинцев.
В частности, на юге Украины российские захватчики начали использовать больше авиации. А также они изменили тактику использования дронов, чтобы убить как можно больше украинцев.
Так, Наталья Гуменюк рассказала, что раньше дронами проводили воздушную разведку, но теперь к ним привязывают гранаты. После чего запускают беспилотники и сбрасывают по людях эти гранаты.
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"Под удар в первую очередь попадает скопление людей. Часто в тех местах, где волонтеры раздают гуманитарную помощь. Это классический признак терроризма, ведь других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях", – добавила она.
Наталья Гуменюк пояснила, что то, что враг использует авиацию с управляемыми российскими бомбами не стало чем-то неожиданным. Ведь это уже начался некий "шаг отчаяния" со стороны рф, потому что "больше им вообще использовать нечего".
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