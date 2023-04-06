Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области минувшей ночью было очень громко.

В городе раздавались мощные взрывы.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил законный мэр города Фван Федоров.

Ночный ужас для захватчиков устроили силы сопротивления.

«Просто сейчас не добрый вечер желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака! А несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Жители зафиксировали два громких взрыва», - сообщил Федоров, добавив, что подсчитываются потери рашистов.

Местные жители сообщают, что мощность взрывов, которые они слышали, была такой, что у некоторых окна открывались от взрывной волны. После прилетов в сторону аэродрома промчались машины скорой помощи.

Известно, что прилеты были по военной базе врага, дислоцирующегося на аэродроме.

Также местные говорят, что взрывов было не меньше четырех.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника.

Противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Также сообщается, что противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях.

«Так, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь. В настоящее время в гражданском медицинском учреждении работают российские медики. Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим», – сообщили в Генштабе.

По состоянию на 2 апреля на лечении находились около 80 раненых захватчиков.

Напомним, россияне уже в центре Бахмута - боец ​​сообщил, почему в ВСУ не отходят из города.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.