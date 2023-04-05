Как пишет Politeka.net, пожар вспыхнул пятого апреля, в среду. Об этом сообщил военный корреспондент и бывший военнослужащий Израиля. Игаль Левин в своем телеграм-канале.
"Пожар начался в доме Апраксиных. Источник возгорания находится в кабинете, по разным данным, на 3 или на 5 этаже. На месте работают оперативные службы", - сообщил дополнительно один из российских телеграм-каналом.
Посже стало известно, что эпицентр пожара на третьем этаже. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров.
После этого появились кадры, как к месту происшествия срочно едет "скорая" помощь.
"К горящему зданию Минобороны РФ в центре Москвы на улице Знаменка подъехала "скорая", - отметили в публикации.
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