У самолета, летевшего в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса шасси.

У самолета, летевшего из Пхукета в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса шасси.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Пассажиров сняли с самолета и отвезли в гостиницу ждать следующего рейса.

"Туристов, переживших сердечный приступ, пришлось высаживать. Пострадала только железная птичка, все остальные в порядке и уже едут в гостиницы в ожидании нового рейса", - сообщают телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что россиянин снял на видео, как вытекает из крыла самолета топливо прямо перед взлетом.

В РФ пассажир самолета "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо.

"Во время выруливания на взлётно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо.

На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа.

Напомним, украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52.

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.