У самолета, летевшего из Пхукета в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса шасси.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Пассажиров сняли с самолета и отвезли в гостиницу ждать следующего рейса.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Из-за нашего рагулизма": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка озадачил заявлением об украинцах
Состоялся новый крупный обмен пленными, трогательные кадры: "Нам удалось вернуть..."
"Божественное блюдо": "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необыкновенно вкусного картофеля с карпом
Митрополит Епифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ: "Нет для кого…"
"Туристов, переживших сердечный приступ, пришлось высаживать. Пострадала только железная птичка, все остальные в порядке и уже едут в гостиницы в ожидании нового рейса", - сообщают телеграм-каналы.
Ранее сообщалось, что россиянин снял на видео, как вытекает из крыла самолета топливо прямо перед взлетом.
В РФ пассажир самолета "Уральских авиалиний" заснял на видео, как прямо перед вылетом из крыла начало вытекать топливо.
"Во время выруливания на взлётно-посадочную полосу для вылета в Москву из дренажного отверстия правого полукрыла потекло авиатопливо.
На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа.
Напомним, украинские защитники уничтожили на восточном направлении российские ударные вертолеты Ка-52.
Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину.