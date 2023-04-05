Об этом сообщил боец ВСУ, который рассказывает о происходящем в городе под ником «Бахмутский демон».

Так, по его словам, россияне действительно уже есть в центре Бахмута.

«Тяжелые бои, контратакуем на Севере, контролируем Запад», - сообщил боец, добавив, что контроль Бахмута можно оценить 51% города против 49% в пользу украинских защитников.

Также боец эмоционально прокомментировал вопросы от «говорунов» и политиканов: «Где победы?».

«В Бахмуте выигрывается время, как и в Авдеевке и Угледаре для слаженности бригад, которые пойдут в наступление. Если бы не Бахмут, не было бы уже Константиновки, Часов Яра и п...ы окружали бы Краматорск и Славянск. Хотите повоевать за Краматорск и Славянск?», - обратился боец к «говорунам», призвав их закрыть рты.

Тем временем в Сети повились новые кадры из Бахмута, который россияне продолжают поливать огнем и бомбить.

В многострадальном городе остаются гражданские.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ покинут Бахмут только, если появится опасность потери личного состава из-за окружения.

«Для меня самое главное не потерять наших военных и безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения — безусловно будут соответствующие правильные решения генерала на месте», — сказал украинский президент, находясь с официальным визитом в Польше.

Напомним, ВСУ рванули в контратаку - какие позиции удалось отбить.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.