Размер премий, которые выписывал себе Сергей Надал могли достигать не только максимальных показателей, а даже превышали их.

Во время военного положения некоторые украинские чиновники находят возможность нажиться и прикармать себе еще больше денег. Так, тернопольский мэр Сергей Надал выписывал себе большие премии во время войны. НАПК составило административный протокол в отношении него. Такое мягкое наказание возмутило украинцев, которые в сети потребовали пересмотреть его.

Размер премий, которые выписывал себе Сергей Надал мог достигать 250% должностного оклада. Уточняется, что с 2021 года и в течение 2022 года он премировал себя в максимальном размере и оказывал помощь на оздоровление, материальную помощь для решения своих социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах.

За это предусмотрен лишь штраф, который конечно же мэр выплатит, ведь наворовал он больше. Нарушение мэра квалифицировали по статье об административных правонарушениях и ему грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен.

После того, как новость стала известной, украинцы требуют более серьезного наказания, чем такой смешной штраф. Другие возмущаются, что пора пересмотреть законы, и судить мэра за воровство из бюджета Тернополя.

"На фоне тех процентов этот штраф как насмешка. Вот испугали", "Полную конфискацию и без права занимать хоть какие-то должности", "Конфискация имущества и на фронт! Тогда и воровать другие будут бояться", "Что это за наказание, смех и только. А вернуть всю выписанную премию и отдать ВСУ?", "Что за законы у нас такие?".

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

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