Суд признал майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

Поэтому Холодный проведет за решеткой шесть лет, сообщает «Суспільне».

Помимо заключения суд запретил майору на 3 года управлять транспортными средствами. Изменилась и мера пресечения — суд постановил взять обвиняемого под стражу.

Кроме того, был удовлетворен иск военного госпиталя о взыскании с Холодного 249 тысяч гривен на лечение потерпевших.

Сторона обвинения требовала для подсудимого максимального наказания – 8 лет тюрьмы. По мнению прокурора, мягкое наказание для Холодного негативно повлияет на отношение других водителей к правилам дорожного движения.

Напомним, трагедия произошла 25 августа 2020 года. Девушки, на которых наехал майор, стояли на крыльце, ожидая своей первой военной формы. В прокуратуре Киева подтвердили, что во время наезда мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В результате трагедии у двух девушек ампутировали по одной ноге, у третьей были переломы ног.

Украинцы ошеломлены таким приговором суда. Люди уверены, что шесть лет за решеткой за поломанные судьбы трех молодых девушек – это слишком мягкий приговор:

«Если он майор, то можно так по пьяному наезжать на курсантов, что это за судья за это нужно было посадить на 15 лет тюрьмы! Долой таких судей!»,

«У меня нет слов, одни матерные слова. Шесть лет за сломанные судьбы девушек…»,

«Если бы майор ребенка судьи покалечил, сколько бы он лет дал?»,

«Зато судьи, выносящие приговор, будут получать по 177 тыс. пенсии...»,

«Три года уже был в СИЗО. По итогу только 3 года осталось. А у девушек искалечении жизни, потому что чмо не знает меры»,

«Это серьезно?! За изувеченные жизни трех человек? Это мы называем судебной системой? Коррупционный шабаш»,

«Гнев и боль, неужели эти суды выпускают из наших вузов, если бы это были их дети, каков был приговор этому негодяю?».

Напомним, выяснилось, кто помогал россиянам похищать украинских детей.

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