Как сообщает местный паблик «Днепр Оперативный», ночью в районе улицы Сельской и Петрозаводской (АНД район) произошла стрельба.

«В настоящее время известно, что пассажир такси выстрелил водителю в голову из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

На опубликованном кадре видно, что салон авто залит кровью.

В тяжелом состоянии водителя госпитализировали в реанимацию. Поиском преступника занимаются оперативники уголовного розыска и патрульная полиция.

Ранее в Днепре на улице Андрея Штогаренко ссора между соседями закончилась стрельбой.

Во время конфликта один из мужчин вытащил газовый пистолет и выстрелил в своих оппонентов.

Один из пострадавших, 62-летний мужчина, госпитализирован с ранением шеи, другой, 36-летний, с раной в левой ноге.

Напомним, ранее очевидцы рассказали подробности взрыва бомбы в кафе, в результате которого погиб известный российский пропагандист и коллаборант.

Также сообщалось, что дом в центре Днепра превратился в факел.

Кроме того, Politeka.net писала о новой трагедии в Киевской области - мужчина погиб на глазах товарища.