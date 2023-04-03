Как сообщает местный паблик «Днепр Оперативный», ночью в районе улицы Сельской и Петрозаводской (АНД район) произошла стрельба.
«В настоящее время известно, что пассажир такси выстрелил водителю в голову из огнестрельного оружия и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.
На опубликованном кадре видно, что салон авто залит кровью.
В тяжелом состоянии водителя госпитализировали в реанимацию. Поиском преступника занимаются оперативники уголовного розыска и патрульная полиция.
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Ранее в Днепре на улице Андрея Штогаренко ссора между соседями закончилась стрельбой.
Во время конфликта один из мужчин вытащил газовый пистолет и выстрелил в своих оппонентов.
Один из пострадавших, 62-летний мужчина, госпитализирован с ранением шеи, другой, 36-летний, с раной в левой ноге.
Напомним, ранее очевидцы рассказали подробности взрыва бомбы в кафе, в результате которого погиб известный российский пропагандист и коллаборант.
Также сообщалось, что дом в центре Днепра превратился в факел.
Кроме того, Politeka.net писала о новой трагедии в Киевской области - мужчина погиб на глазах товарища.