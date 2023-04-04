Александр Лукашенко давно перестал быть самостоятельной политической фигурой, но теперь приказывает ему не только президент рф.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта выступал перед Национальным собранием. На нем тот заявил, что пора заканчивать войну рф с Украиной и огласить перемирие, без права перемещать технику, боеприпасы, а также бойцов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире ТСН рассказал, что такие заявления Лукашенко делает по приказу президента рф владимира путина. Но не только он стоит за этим.

По словам полковника запаса, Александр Лукашенко прекрасно понимает, что российская федерация проигрывает и боится контрнаступления ВСУ. Но ему приходится говорить то, что ему пишут из рф и Китая.

"То, что он сейчас несет - это партитура Си Цзиньпина и владимира путина. Си прилетел к путину в москву и они разыграли там определенную партитуру. Начал ее проигрывать именно Лукашенко - говорящая голова обоих, человек, который говорит только то, что ему приказывают путин и Си. То есть он прочитал то, что ему написали в кремле и Пекине", - пояснил Роман Свитан.

Эксперт также отметил, что не верит в то, что ядерное тактическое оружие будет размещено на территории Беларуси. Объясняется это просто: Китай этого никогда не позволит, ведь Пекин га самом деле очень боится ядерной войны.

Напомним, что Лукашенко очень сильно прокололся: как ответит Запад на размещение ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, чего ждать после нового скандального выступления лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко устами путина молит о перемирии.