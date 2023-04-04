Сообщается, что прорыв произошел в Городещино, пишет Politeka.net.
«С самого утра затопило огороды на Городещино! Вода уже возле домов, говорят разрушилась плотина второго ставка! Люди в панике собирают вещи и документы. Погреб уже в воде», - говорится в сообщении одного из местных пабликов.
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Все соответствующие службы на местах пытаются уменьшить поток.
В Сети уже появились кадры, на которых запечатлен бурный поток воды и места затопления.
Напомним, ранее сообщалось о масштбной катастрофе на железной дороге в Нидерландах - там сошел с рельсов пассажирский поезд. Один из вагонов загорелся.
В результате аварии многие пассажиры получили травмы, также сообщалось о погибшем.
Также напомним о масштабном ДТП на Житомирской трассе в Киевской области.
Дорога была усеяна обломками.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне нанесли новый авиаудар по Херсонщине.