Масштабная катастрофа на железной дороге произошла в Нидерландах, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
В поезде на момент столкновения находились около 50 человек.
Первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.
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На данный момент известно о 30 раненых. Также появилась информация об одном погибшем, однако пока не сообщается, кто он.
Среди раненых – машинист поезда.
Движение поездов на данном участке остановлено как минимум до 16.00 сегодняшнего дня. Проводится расследование.
Пострадавших на "скорых" доставляют в больницы.
Напомним, ранее стало известно о страшном ЧП на железной дороге в оккупировавнном Крыму.
Там пассажирский поезд на огромной скорости снес автомобиль, в котором находился водитель и женщина с двумя детьми.
Удар был такой силы, что все, кто находился в салоне, погибли на месте.
Ранее сообщалось о серьезной катастрофе на железной дороге в США. Там с рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы.
Уточнялось, что всего с рельсов сошел 31 вагон.
В результате произошла утечка нефрепродуктов.
Также Politeka.net писала о масштабном ДТП под Киевом на Житомирской трассе – дорога была усеяна обломками авто и осколками.