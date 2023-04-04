Пассажирский поезд сошел с рельсов, столкнувшись со строительным краном.

Масштабная катастрофа на железной дороге произошла в Нидерландах, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

В поезде на момент столкновения находились около 50 человек.

Первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

На данный момент известно о 30 раненых. Также появилась информация об одном погибшем, однако пока не сообщается, кто он.

Среди раненых – машинист поезда.

Движение поездов на данном участке остановлено как минимум до 16.00 сегодняшнего дня. Проводится расследование.

Пострадавших на "скорых" доставляют в больницы.

Напомним, ранее стало известно о страшном ЧП на железной дороге в оккупировавнном Крыму.

Там пассажирский поезд на огромной скорости снес автомобиль, в котором находился водитель и женщина с двумя детьми.

Удар был такой силы, что все, кто находился в салоне, погибли на месте.

Ранее сообщалось о серьезной катастрофе на железной дороге в США. Там с рельсов сошли вагоны, перевозившие опасные материалы.

Уточнялось, что всего с рельсов сошел 31 вагон.

В результате произошла утечка нефрепродуктов.

Также Politeka.net писала о масштабном ДТП под Киевом на Житомирской трассе – дорога была усеяна обломками авто и осколками.