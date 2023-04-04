Уничтожив Бахмут и добивая Часов Яр, оккупанты увеличили количество атак на еще один украинский город.

Свою тактику выжженной земли оккупанты не меняют, пишет Politeka.net.

Враг метр за метром, дом за домом полностью уничтожает населенные пункты, чтобы потом их захватить.

В последние несколько недель оккупанты увеличили количество атак на Константиновку Донецкой области.

Российские захватчики уничтожают жилые дома, детские садики, административные здания.

Минувшие сутки Константиновка также оставалась под обстрелами.

Жители Константиновки верят, что россияне не останутся безнаказанными.

"От божьего суда не уйдут, от этого — да, могут убежать, а от того — нет", - цитирует ТСН одного из жителей.

Ранее, утром 2 апреля, россияне ударили по Константиновке ракетами С-300 и Ураганами.

Погибли шесть человек, ранения получили девять.

«Повреждены 17 многоэтажек, 18 частных домов, детсад, больница и админздание», - сообщал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также напомним, что россияне ударили по «Пункту несокрушимости» в Константиновке. В результате этой ракетной атаки погибли три человека, которые были переселенцами, еще двое людей получили ранения.

В частности, под завалами погибли три женщины, которые были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, из Часов Яра и села Опытное Покровского района.

Отметим, население Константиновки до полномасштабного вторжения составляло более 70 тысяч человек.

Расстояние между Константиновкой и Бахмутом напрямую - 23 км; расстояние дорогами - 29 км.

Напомним, в России придумали, кем заменить "вагнеровцев".

Такде сообщалось, что сразу четыре города рискуют стать "новым Бахмутом".