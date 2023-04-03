В понедельник, 3 апреля, из российского плена удалось вернуть еще 12 украинцев, из них пятеро тяжело ранены.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных — 10 военных и двое гражданских. Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине. Двух гражданских – из села Липцы Харьковской области и Мариуполя – враг удерживал как заложников.

В Координационном штабе напомнили, что 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными.

"Это отвечает требованиям международного гуманитарного права. В то же время государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные рф международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость к военнопленным и вопиющуе отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", - отметили в штабе.

Всего за вреся широкомасштабного вторжения рф из плена освобождены уже 2005 украинцев.

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