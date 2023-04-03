Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ объяснил, что сейчас мы наблюдаем фрагментацию обороны противника и разрушение его командной структуры.

"Нужно помнить, что российская армия жестко вертикально структурирована, и при уничтожении каких-то элементов в этой командной структуре нарушается вся система управления. Уничтожается система, отдельные объекты логистики, которые серьёзно ослабляют возможности противника проводить сосредоточенные боевые действия. Таким образом, можно смело говорить о том, что мы с вами сейчас являемся свидетелями данной фазы наступательной операции украинской армии. То есть разжижение, если можно сказать, обороны противника и создание условий для последующего продвижения наших механизированных бронетанковых колонн на Юг", — заявил эксперт.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля вовремя поездки в с. Ягодное Черниговской области заговорил о контрнаступлении.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из рф подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим", — заявил президент, но не стал уточнять, когда именно ВСУ будут готовы к контрнаступлению.

Напомним, снарядный голод заведет оккупантов в тупик - названы сроки.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.