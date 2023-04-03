Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что ранее оккупанты могли себе позволить осуществлять только пуски авиационных ракет, дальность поражения которых позволяла не входить в зону поражения украинской ПВО. Но таких ракет становилось всё меньше, а прочие вынуждали это расстояние сокращать до предельно опасного.

"При этом, россияне полностью лишились возможности проводить ковровые бомбардировки украинских городов и сёл. И это при том, что у них на складах пугающе безграничные запасы бомб ФАБ/ОФАБ-250, ФАБ/ОФАБ-500 и прочих. Но в последние недели, они стали выходить из этого положения. 12 марта 2023 в Кубышевском районе Донецка на головы местным жителям рухнула бомба ФАБ-500 M62 с российским блоком управления и коррекции, делающим из бомбы свободного падения нечто схожее с планирующей, корректируемой бомбой. Вот только сам БУК в ходе этого инцидента приземлился в полукилометре от бомбы", — пишет эксперт.

В россии несколько лет разрабатывался и испытывался управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 "Гром". Данный комплекс имел инерциально-спутниковый комплекс с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS. Комплекс имел дальность до 120 км.

"Но этот комплекс оказался очень дорогим и технологически затратным, поэтому от него отказались. А вот в 2022-м появилась необходимость в том, чтобы придать бомбам возможность дальнего планирования. И в контексте отказа от "Грома" стали генерировать кустарные поделки в формате "БУКа". В результате получилась довольно громоздкая, не унифицированная с проблемной детонацией... ***... кхм... штуковина. Но, она позволяла очень быстро модифицировать свободнопадающие бомбы, для нанесения ударов на расстояния до 50 км. Даже при срабатывании 50% от БК это серьёзная угроза", — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, бомбы с БУК не только имеют низкую надёжность, но и напрямую зависят от погодных условий.

"Но есть ещё один важный момент. Даже кустарное производство БУКов, занимает время, а оно не обеспечивает потребностей вкс рф по оснащению бомб данными комплексами. Таким образом, россия продолжает демонстрировать свою техническую, технологическую и производственную отсталость. Даже кустарный БУК, который можно "варить" в любом гараже, они не могут производить серийно и пропорционально достаточно, чтобы обеспечить системность ударов. Тем не менее, проблематика противодействия применению этих комплексов россиянами заключается в том, что такая бомба не сбивается ПВО и следует сбивать сам носитель - истребитель/фронтовой бомбардировщик. А для этого нужен ЗРК большого радиуса действия, либо истребитель с ракетами 100 км+", — добавил военный обозреватель.

Напомним, снарядный голод заведет оккупантов в тупик - названы сроки.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.