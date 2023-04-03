Стали известны новые подробности мощного взрыва в жилой многоэтажке в Кривом Роге.

Так, стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек, пишет Politeka.net.

Среди них один ребенок.

Госпитализированы трое травмированных: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и две женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.

К счастью, погибших нет.

В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда.

Разрушений несущих конструкций не обнаружено, сообщили спасатели.

Ранее стало известно, что на втором этаже пятиэтажного дома по улице Героев полка «Азов» произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м.

На кадрах, появившихся после взрыва, можно увидеть, что комнаты после взрыва оказались в огне.

Также сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, с участием большого количества легковых автомобилей и автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре пассажир выстрелил в водителя такси.

Мужчину с тяжелой трамвой головы спасают врачи.