Стали известны новые подробности мощного взрыва в жилой многоэтажке в Кривом Роге.
Так, стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек, пишет Politeka.net.
Среди них один ребенок.
Госпитализированы трое травмированных: мужчина, 1956 года рождения, получивший ожоги тела и две женщины, 1969 и 1932 годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.
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К счастью, погибших нет.
В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда.
Разрушений несущих конструкций не обнаружено, сообщили спасатели.
Ранее стало известно, что на втором этаже пятиэтажного дома по улице Героев полка «Азов» произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м.
На кадрах, появившихся после взрыва, можно увидеть, что комнаты после взрыва оказались в огне.
Также сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, с участием большого количества легковых автомобилей и автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Днепре пассажир выстрелил в водителя такси.
Мужчину с тяжелой трамвой головы спасают врачи.