Как сообщают местные СМИ, взрыв прогремел около 8 утра, после чего начался пожар.
Пока известно о по меньшей мере четырех пострадавших.
Продолжается спасательная операция. Сообщается, что пожарными спасателями были спасены еще 10 жителей дома.
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На опубликованных с места кадрах можно увидеть, что из квартир в результате взрыва вырывается пламя, небо в дыму.
Судя по всему, квартира, в которой произошел взрыв, выгорела полностью.
Тем временем на Житомирской трассе идет ликвидация масштабного ДТП с участием 10 транспортных средств.
На месте много «скорых», за помощью врачей обратилось три человека. Еще 10 человек получили синяки и ушибы.
Также напомним, что в России произошло землетрясение – люди в панике выбегали из домов, в магазинах с полок посыпался товар.
Очевидцы публикуют кадры и рассказывают, что такого за их жизнь еще не было.
Ранее появились подробности взрыва в кафе российского города Санкт-Петербург, в результате которого погиб известный пропагандист и блогер.
По предварительным данным, взрывчатка находилась в статуэтке, которую военкору подарила молодая девушка.
Интересно, что охрана заведения поначалу не позволила занести коробку. Но девушка использовала очень хитрый трюк и статуэтка все же оказалась в руках блоггера.