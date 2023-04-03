Украину не оставили в одиночестве после начала вторжения рф. Многие страны Запада стали союзниками и начали оказывать не только финансовую помощь, но и гумманитарную, а также военную.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Телемарафона назвал премимущества нового военного альянса вокруг Украины и Польши.
По его словам, так называемые региональные объяединения с соседними странами пойдут на пользу не только Украине. Вопрос лишь в том, как это все интегрировать и оформить.
"Все-таки эти страны - Польша, Румуния, Литва, Латвия, Словения - все же члены НАТО. У нас расширяется военно-техническое сотрудничество во многом, но как оформить это в своего рода союз, это вопрос. Но вот что я не исключаю, что в регионе Центральной Европы, по результатам этой российско-украинской войны, появится серьезный центр влияния безопасности обороны с главными центрами вокруг Украины и Польши", - предположил Александр Мусиенко.
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Он пояснил, что в первую очередь это из-за того, что в Украины богатый боевой опыт, которого нет в других странах Европы. Кроме того, у нас усиливается сектор обороны и безопасности. А Польша без боевого опыта, но она прилагает максимум усилий к увеличению своего комплекса сектора обороны и безопасности. Они закупают оружие и технику, повысили оборонный бюджет и заключают контракты.
Такое сотрудничество не только защитит регион Центральной Европы, но и увеличит сотрудничество в вопросах обороны и безопасности.
"Потому я и не исключаю, что вокруг Украины и Польши будут формироваться даже в структуре НАТО такие союзы и альянсы. Это необязательно, что у нас будут общие взаимодействия, сродни статьи 5 НАТО, но будет качественно и колличественно увеличено сотрудничество в вопросах обороны и безопасности", - добавил Александр Мусиенко.
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