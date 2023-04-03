Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, какая на самом деле ситуация в городе.

"Юридически Бахмут взят... Интересный термин, если честно. Симоньянщина какая-то. Помните как маргарита симоньян заявила, что Киев был взят, потому, что российский десант находился в Гостомеле? Вот теперь, аналогичную чушь несёт и евгений пригожин относительно Бахмута. Пахан ЧВК "Вагнер" вчера ночью показал тряпку на палке возле городской администрации Бахмута. Под покровом ночи, интересно почему не в полдень, пригожин пафосно посвятил свой перформанс свеже-зашкваренному Татарскому. Что же, мы с вами стали свидетелями очередной симонянщины", — пишет эксперт.

Он подчеркнул, что повесить тряпку на здании это ещё не означает, что в течение следующего часа ты это здание сможешь удержать, тем более, что на опубликованном видео тряпка ЧВК "Вагнер" была в руках у Пригожина, а не повешена на здании администрации города за его спиной.

"Забавно и то, что евген упоминал в своей тираде исключительно "вагнеровцев", а как же подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, а так же 98-й ВДД, которые оказывают сейчас поддержку "вагнерятам" из-за колоссальных потерь и невозможности их своевременно компенсировать? Почему тряпку на палке пригожин посвятил какому-то диабетику, с огоньком завершившему свой преступный и никчёмный путь военного преступника, если за его возможность повыпендриваться в городской черте Бахмута отдали жизни десятки тысяч "вагнерят"? Владлен заслужил больше?", — добавил Александр Коваленко.

Тем временем Бахмут уже 246-й день держит оборону.

Напомним, снарядный голод заведет оккупантов в тупик - названы сроки.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.