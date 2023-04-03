Пока границы Украины с россией закрыты сотни украинцев каждую неделю ездят в рф. Водители автобусов колесят туда и назад несмотря на некоторые сложности и риски. Перевозчики тем временем на сложности со схемой осуществления рейсов не жалуются. Как работает схема детальнее объяснили в сюжете ТСН.

В частности, автобусы из Киева, Львова и других обласных центров сначала едут в Польшу. Там пассажиры пересаживаются на автобусы к Литве и Латвии, а после прямым рейсов приезжают в москву.

Перевозчики могут потребовать у украинцев, которые приезжают на рф, фото загранпаспорта, спрашивают ФИО и номер телефона. Стоимость таких путешествий составляет около 250-350 долларов, то есть примерно от 9 до 13 тысяч гривен.

Юристы объяснили, что частных перевозчиков, предлагающих такие рейсы из Украины в рф, наказать не выйдет. Ведь нет единого перевозчика и фактически ничего незаконного в этой схеме нет. Потому никого за это к ответственности не привлекали и привлечь невозможно. Подобные схемы работают еще с 2015 года, когда запретили авиасообщение с рф.

В комментариях многие украинцы отмечали с сожалением, что там остались родственники, потому и приходится искать возможность, чтобі туда съездить:

"Возможно кто-то вывозит своих детей или родственников оттуда", "Как-то странно! Песни рф слушать нельзя, а в Москву ездить можно!", "А если близкие родственники там или еще какие причины. То, что людям теперь отгородиться, и в норах жить", "Всегда будет спрос у кого-то родственники или еще что-то кто-то".

Другие отмечали, что не может быть чего-то хорошего, если украинцы туда ездят каждую неделю. Таких нужно проверять СБУ:

"Я так понимаю что не все с благими намерениями шныряют туда сюда!", "Это просто ужас. Не знаю какое оправдание у этих людей? Но они точно не украинцы", "Дико это слышать, одни умирают, а другие довольны катаются и третьи на этом зарабатывают".

Напомним, брат кандидатки на нацжури Евровидение работает в госструктурах рф.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.