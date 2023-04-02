Украинского боксера заставили снять украинский флаг во время награждения на турнире в Литве.

Об этом сообщил "Luckypunch.net". Так, 21-летний житель Львовской области на международных соревнованиях в Каунасе завоевал "золото" в весовой категории до 63,5 кг.

Украинец Даниил Заморило победил представителя Казахстана Султана Муссинова.

На церемонию награждения украинский спортсмен вышел с флагом Украины на плечах, но уже через пару секунд представитель организаторов турнира попросил снять флаг.

О причинах такой просьбы на международных соревнованиях, которые организовала Федерация бокса в Литве, пока официальной информации нет.

В сети украинцы возмущены:

"А почему? По моему мнению, неправильное решение!",

"Бросить им это золото а флаг то наше ценность",

"Что творится? Мир отворачивается от справедливости?", - пишут в комментариях к новости.

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