Об этом сообщил "Luckypunch.net". Так, 21-летний житель Львовской области на международных соревнованиях в Каунасе завоевал "золото" в весовой категории до 63,5 кг.
Украинец Даниил Заморило победил представителя Казахстана Султана Муссинова.
На церемонию награждения украинский спортсмен вышел с флагом Украины на плечах, но уже через пару секунд представитель организаторов турнира попросил снять флаг.
О причинах такой просьбы на международных соревнованиях, которые организовала Федерация бокса в Литве, пока официальной информации нет.
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В сети украинцы возмущены:
"А почему? По моему мнению, неправильное решение!",
"Бросить им это золото а флаг то наше ценность",
"Что творится? Мир отворачивается от справедливости?", - пишут в комментариях к новости.
Напомним, брат кандидатки на нацжури Евровидение работает в госструктурах рф: могла осудить его действия, но молчит.
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А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.