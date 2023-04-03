В эфире "24 Канала" полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что даже российские партнеры-изгои не смогут помочь оккупантам с боеприпасами.
"Для того, чтобы увеличить количество снарядов, надо сначала построить завод по производству станков, который будет производить эти снаряды. Только потом можно говорить о каком-то увеличении количества снарядов. Они вышли на максимальный режим еще в прошлом году, три смены запустили. Прогнозировали снарядный голод еще полгода назад. Все, что они могли сделать - они уже сделали. Максимум, что они могут сделать - это клянчить боеприпасы у своих таких же, как они, изгоев", - прогнозирует военный.
По словам Свитана, желающих помогать оккупантам - мало.
"Из Беларуси они практически все уже сняли. Остался Иран и остался Китай. Китай с опаской относится к такому, особенно в последнее время. Иран вряд ли будет передавать боеприпасы, у него впереди война с Израилем за ядерное, так сказать, доминирование в этом регионе. Остается только Северная Корея. Северная Корея будет передавать боеприпасы, но, опять же, это страна в которой есть свои проблемы, поэтому мощно она помочь не сможет", - считает эксперт.
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Также Свитан назвал, когда россия может попасть в тупик из-за реального снарядного голода.
"Я так думаю, где-то месяц они смогут поработать в районе 15-20 тысяч, а потом будут выходить на нулевые складские остатки и будут работать с колес, а это 5-7 тысяч в месяц, не больше. Ближе к лету у них начнется реальный снарядный голод, работа с колес и больше нигде они не смогут снарядов взять. Поэтому им придется принимать решение, потому что они не смогут выдержать фронт в тысячу километров за счет 5-7 тысячами снарядов", - резюмировал Свитан.
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