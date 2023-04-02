В эфире "Radio NV" военный эксперт поделился мнением, почему для ВСУ партнеры не предоставили ракетные системы типа ATACMS.

"ATACMS - это оперативно тактический комплекс, предназначенный для точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки, объекты ПВО, узлы связи и складов. Дальность поражения до 300 километров. Это серьезное оружие, но почему не предоставили - опять-таки все ищут "зраду" – Соединенные Штаты наверняка боятся того, что украинская сторона будет наносить удары непосредственно по территории российской федерации – нет.

Есть политические договоренности, в экспертной среде внимательно изучайте, что Financial Times 6 марта публикует информацию о том, что российская сторона отказалась от закупок у Ирана баллистических ракет с дальностью поражения от 300 и более километров. Потому что Соединенные Штаты четко заявили Москве – в случае реализации подобных планов – по поставкам иранских средств поражения – США рассмотрят возможность передачи Киеву ATACMS», – говорит эксперт.

Военный эксперт предполагает, что США "надавили" на Москву в момент непоставки баллистических ракет из Ирана.

"Вместо этого нам дадут другие средства поражения с дальностью, которая даже больше ATACMS. Помните, в свое время Великобритания заявила о возможности поставки крылатых ракет воздушного базирования, так там дальность поражения 500км. Не случайно говорят о том, что в Великобритании есть одна- две такие серьезные "штучки", которые могут существенно испортить настроение россиянам", – дополнил Снегирев.

Напомним, «Рамштайн» передаст самолеты Украине строго по плану: «F-16 будут воевать через три недели, если…».

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

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