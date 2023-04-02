Военный эксперт Агиль Рустамадзе в интервью пректу Caliber ответил на вопрос о возможности и сроках передачи Украине истребителей. Во-первых, он заявил, что является противником передачи украинским воздушным силам любого самолета, кроме F-16.

"Это объясняется совокупностью факторов: доступных запчастей, доступность технического персонала, вооружение. Такая возможность есть, об этом говорится в средствах массовой информации в ОАЭ. Арабские Эмираты от 10 самолетов хотят избавиться, но в каком они техническом состоянии и прочие факторы отодвигают возможность. Скорее всего, это возможно сделать не раньше, чем за 6 месяцев", — объянил эксперт.

По-его словам, у группы "Рамштайн" есть свой план, и только когда они посчитают нужным, самолеты F-16 поступят в Украину.

"Группа "Рамштайн", если захочет, то в Украине через три недели будут летать и воевать истребители F-16. Надо понимать, что проблематика передачи какого-либо боевого самолета в Украину обуславливается горизонтом планирования группы "Рамштайн". Они считают, что на данном этапе истребители вам не нужны. Я вас уверяю, что на срок, который они запланировали, у вас будут боевые самолеты, потому что нет каких-либо причин, чтобы эти самолеты у вас не летали. У вас есть гражданская инфраструктура, которая может обеспечивать взлет-посадку и эксплуатацию этих самолетов, есть частные военные компании, которым вы платите деньги, они приезжают, летают и обслуживают эти самолеты", — добавил Агиль Рустамадзе.

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