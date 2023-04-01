Николай - участник боевых действий еще с 2016 года, рассказал как попал в странную ситуацию во время обращения в больницу.

Участник боевых действий оказался в неприятной ситуации, когда попытался получить помощь врачей. Так, Николай из Тернополя рассказал, что получить помощь врачей сейчас невозможно, если у тебя нет военно-учетного документа. Об этом он рассказал для издания "20 хвилин".

Николай - участник боевых действий еще с 2016 года. Несмотря на то, что раньше он получил инвалидность на войне, сейчас продолжает работать военным. Ему систематически приходится проходить медико-социальную экспертную комиссию.

Он взял отпуск, получил в поликлиннике электронное направление и пришел в больницу на медицинскую проверку. Но ему отказали и не стали ложить на обследование. Заявили, мол не могут этого сделать без справки из военкомата и военного билета. Информация об официальном отпуске никак не изменила ситуацию.

Украинец обратился в военкомат, взял необходимый документ и только после этого его приняли в медицинском учреждении.

Оказалось, что во время войны все мужчины должны предоставить военно-учетный документ. Если же они в тяжелом состоянии, то сначала им предоставляют помощь, а потом обращаются в военкомат.

То есть забыл дома – просто принести, если же человек отказывается предоставлять военный билет, то медики направляют пациентов в военкомат. Когда же работникам поступает информация о ДТП с пострадавшим, инсульт, инфаркт, отравления, серьезные травмы, то они выезжают на вызовы и перед ними стоит цель – спасти жизнь человеку, а не проверить военный билет.

"Врачи мне сообщили, что вообще без справки из военкомата мужчин призывного возраста в больницы не госпитализируют. Если же привозят людей без сознания или в тяжелом состоянии, то медики оказывают помощь и обязательно сообщают об этом в военкомат. А дальше там уже проверяют личность в базе или же приезжают в медучреждение", – добавил Николай.

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