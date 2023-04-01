Участник боевых действий оказался в неприятной ситуации, когда попытался получить помощь врачей. Так, Николай из Тернополя рассказал, что получить помощь врачей сейчас невозможно, если у тебя нет военно-учетного документа. Об этом он рассказал для издания "20 хвилин".
Николай - участник боевых действий еще с 2016 года. Несмотря на то, что раньше он получил инвалидность на войне, сейчас продолжает работать военным. Ему систематически приходится проходить медико-социальную экспертную комиссию.
Он взял отпуск, получил в поликлиннике электронное направление и пришел в больницу на медицинскую проверку. Но ему отказали и не стали ложить на обследование. Заявили, мол не могут этого сделать без справки из военкомата и военного билета. Информация об официальном отпуске никак не изменила ситуацию.
Украинец обратился в военкомат, взял необходимый документ и только после этого его приняли в медицинском учреждении.
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Оказалось, что во время войны все мужчины должны предоставить военно-учетный документ. Если же они в тяжелом состоянии, то сначала им предоставляют помощь, а потом обращаются в военкомат.
То есть забыл дома – просто принести, если же человек отказывается предоставлять военный билет, то медики направляют пациентов в военкомат. Когда же работникам поступает информация о ДТП с пострадавшим, инсульт, инфаркт, отравления, серьезные травмы, то они выезжают на вызовы и перед ними стоит цель – спасти жизнь человеку, а не проверить военный билет.
"Врачи мне сообщили, что вообще без справки из военкомата мужчин призывного возраста в больницы не госпитализируют. Если же привозят людей без сознания или в тяжелом состоянии, то медики оказывают помощь и обязательно сообщают об этом в военкомат. А дальше там уже проверяют личность в базе или же приезжают в медучреждение", – добавил Николай.
Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.