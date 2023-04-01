В эфире "Radio NV" политолог рассказал, почему вдруг Венгрия попала в список недружественных для России стран.

"Влияние России падает, Россия стагнирует, а это имеет еще и внутреннюю природу. Не только под влияниями Украины, но и влияниями внутренних, деструктивных факторов, усиливающихся из-за войны, из-за нехватки ресурсов и сжигания стратегических государственных ресурсов России - из-за этого геополитические влияния России падают, будут расти другие подхватывающие региональные субъекты, будет расти Китай, который будет перехватывать эти российско-советские традиционные влияния", - считает Олег Саакян.

Также политолог добавил, что тем государствам, которые находятся на пограничной демократии и авторитаризму, будет сложно. Они находятся на грани, потому что для них теперь нет опоры.

"Для той же Венгрии сразу же по двум направлениям ситуация усложнилась: Россия, которая сейчас токсична и она не в лучшей форме и после землетрясения Турция, на которую опирался официальный Будапешт. В этом разрезе можно увидеть, как коррелировалась позиция Орбана с позицией Анкары и с позицией Москвы", - дополнил Саакян.

По словам политолога, сейчас у Венгрии более мягкая риторика, в частности, эта страна сейчас поддерживает вступление Финляндии в НАТО, и, наверное, России это не очень понравилось. Также определенными маневрами удалось рассмотреть вопрос украино-натовской встречи, а ранее Венгрия ее блокировала.

"Венгрия здесь дала слабину, она не смогла продолжать саботировать это решение. Я думаю - это месть Москвы за то, что Венгрия сейчас дала трещину и допустила определенную слабость на дипломатическом фронте, который, по мнению Москвы, Венгрия должна была держать" , – резюмировал политолог Олег Саакян.

Напомним, эксперт предупредил, где будет новый штурм кафиров: строят переправы и усиливают подразделения.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые кафиры возьмутся после Бахмута.