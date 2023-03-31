Своим мнением военный поделился в эфире "Radio NV". Военный назвал четыре фактора, необходимых для успеха ВСУ.

"Для успешного контрнаступления нам нужны люди, железо для этих людей, в том числе и тяжело бронетехника, и вообще транспорт. ВК – в первую очередь, артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня. И твердая почва под гусеницами", - сообщил ветеран батальона "Айдар".

Кроме того, военный рассказал, что в достаточном количестве в ВСУ есть только один.

"На сегодняшний день, из этих четырех факторов в достаточном количестве только первый - люди. И то мы сейчас не берем вопрос о качестве их подготовки. То есть мы говорим об огромном количестве недавно мобилизованных людей. Они сейчас проходят подготовку на полигонах. Качество этой подготовки очень разная – от совсем никакой до очень качественной. Причем это уровень даже не бригад, а часто разных батальонов», – говорит Дикий.

Военный дополнил, что мобилизованные сейчас проходят качественную подготовку.

"Так или иначе – количество людей уже достаточно, над качеством подготовки работают", - резюмировал Дикий.

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