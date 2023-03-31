В эфире "Radio NV" экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий высказал мнение, что может произойти, если нашим войскам придется перейти на следующие рубежи после Бахмута.

"Это означает, что сразу четыре города, а именно Константиновка, Краматорск, Славянск и Северск. Северск - относительно небольшой город, а остальные - огромные. И Констаха и Краматорск и Славянск - они все больше Бахмута. Так вот, если выйти из Бахмута – сразу эти города становятся такими же, как сейчас Бахмут”, – говорит военный.

Экс-командир роты батальона "Айдар" сообщил, что местное население придется эвакуировать, в случае такого сценария.

"То есть они становятся не прифронтовыми, а по ним проходит линия фронта, с абсолютно всем, что из этого следует. Начиная с того, что оттуда немедленно нужно эвакуировать достаточное количество гражданского населения и продолжая тем, что мы таким образом ставим для себя галочку в голове, что по завершению боевых действий - этих городов просто не будет. Как сейчас нет уже Бахмута, как сейчас нет уже Соледара... Будет место на карте, где когда-то были эти города.Будет такая огромная руина, которую нужно будет полностью разбирать, с нуля эти города строить. Готовы ли мы к этому?", - задается вопросом Дикий.

Также военный дополнил, что Бахмут защищает эти четыре города, однако ситуация может измениться.

"Мы сейчас жертвуем Бахмутом, фактически и его гарнизоном, извините за грубую формулировку, но мы прикрываем четыре следующих города. Если мы выводим бахмутский гарнизон - эти четыре города становятся фронтом", - резюмировал Евгений Дикий.

Напомним, кафиры прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые кафиры возьмутся после Бахмута.