Об этом сообщил музыкант Юрий Хвостов, пишет Politeka.net.

«Евгений Гулевич, исследователь, интеллектуал, философ, редактор и автор, отважный воин и ярый мужчина, погиб в бою под Бахмутом 31 декабря 2022 года. Со вчера мы можем говорить об этом совершенно, имея официальное подтверждение. До сих пор сохранялась крохотная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевого задания", которая поступила нам в начале этого года, не окончательная», - сообщил музыкант.

По его словам, Евгений сознательно пошел на войну. В последний приезд он успел дать несколько интервью, увидеть родных и друзей.

Хвостов процитировал Евгения Гулевича: "Во время войны гигантической лавиной происходит то, что западает в память беспричинно, то есть само по себе, и вместе с тем то, что выверяет большим камертоном общего внимания личную, такую ​​разную память. лавина памяти постепенно станет монотонным событием, вещью, которую невозможно потерять и забыть. это, конечно, нечто большее, чем война с ее занавесами. даже с одной сцены боя двое будут интенсивно помнить разное. нужно говорить, чтобы прийти к согласию. нужно не говорить, чтобы услышать. память творится собственновольно, независимо от того, что мы делаем».

Гибель Гулевича ошеломила украинцев:

«Грусть и пустота в душе, вечная слава»,

«Светлая память и вечная честь»,

«Вечная и светлая память...»,

«Не могу поверить… Евгений! лучшие из лучших оставляют нас»,

«Искренние соболезнования... Вечная, светлая, добрая память и Царство Небесное...»,

«Очень печальная новость и большая потеря, вечная память»,

«Какая же огромная потеря для Украины… Вечная память».

Евгений Гулевич - автор культурологических, критических и искусствоведческих материалов, был главным редактором издания "Мировой атлас уличного искусства и граффити". Он также перевел с английского роман Рэя Брэдбери "Something Wicked This Way Comes".

Свой последний пост Евгений Гулевич сделал незадолго до гибели, 10 декабря.

