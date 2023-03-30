Медики боролись за жизнь Дмитрия Никонова, но уже 23 марта сердце украинского защитника не выдержало и перестало биться.

С большой грустью сообщаем, что в российско-украинской войне погиб еще один защитник. Погиб Дмитрий Никонов, который пошел защищать Украину от российских захватчиков. Во время прощания с героем автомобили пропускали похоронную процессию, а водители выходили из машин и стояли на коленях. Таким образом выражая свое сочуствие. Фото опубликовали на странице Фейсбук "Бориславської міської ради".

Дмитрий Никонов родился 1 октября 1982 в городе Бориславе Львовской области. Обучался в заведении среднего образования № 1. Был мобилизован в феврале 2022 года. В апреле получил тяжелое осколочное ранение головы в боях под Бахмутом. Медики боролись за его жизнь, но уже 23 марта сердце Дмитрия не выдержало. Он скончался в военном госпитале Львова. Дома его не дождались четверо детей, мама и брат.

"У Дмитрия осталось три дочери и сын, мама, брат... Он ушел в вечность защищать их и всю Украину с небес. Страшной ценой выборивается наша свобода... Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Герои не погибают! Они уходят в вечность, чтобы защищать нас с небес", - говорится в сообщении "Бориславської міської ради".

Вместе с ним в последний путь провели его побратима Анатолия Скоробогача. Он родом из Тернопольщины, Чертковского района. Еще маленьким приехал в Борислав, учился в гимназии № 9. Здесь женился и проживал.

Впоследствии с семьей переехал в Беларусь, затем вернулся обратно в город, где вырос. Добровольцем пошел защищать Украину от российских захватчиков. Погиб Анатолий Скоробогач еще 5 января под Соледаром. До сих пор считался пропавшим без вести. У него осталось 5 детей.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.