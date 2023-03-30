Рф окончательно превратится во вторую Северную Корею после победы Украины в войне, именно такого развития событий и ждет Запад.

Рф постепенно превращается в гигантскую Северную Корею. Экономика падает, доходы населения снижаются. По всему миру развиваются технологии, а кремль пытается закрывать информацию для своих жителей. В то время, россияне продолжают обожать президента рф владимира путина и даже не думают сопротивляться режиму.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в интервью для "Радио НВ" объяснил, почему превращение рф в Северную Корею пойдет на руку Украине.

Эксперт обратил внимание на то, что в последнее время пресс-секретарь президента рф дмитрий песков напекает на то, что российской армии придется выйти из Украины. Ведь, чтобы в кремле не говорили, но они прекрасно понимают - их военный потенциал не сравнится с потенциалом всего Запада.

"К выходу войск готовится элита и некоторые политики из рф. В том случае, если они увидят, что контрнаступление ВСУ успешно продвигается. Тогда они станут перед выбором или полный разгром на поле боя в Украине или же попытка сберечь хоть остатки своей армии. А потом уже будут думать, как это все объяснить своему населению", - прогнозирует Тарас Жовтенко.

Он добавил, что именно такого развития событий и ждет Запад. Тогда же рф окончательно превратится во вторую Северную Корею.

"А дальше уже пусть обносят себя железным занавесом или бетонной стеной. Как они там хотят. И превращаются во вторую Северную Корею. Страна будет полностью изолирована. Да, она будет нести опасность в ближаших регионах, но сама по себе рф практически ни на что не будет способна. Такая ситуация полностью устроит Запад и Украину, если считать, что мы станем страной членом НАТО. Мы становимся элементами сдерживания для рф у их же границ", - подытожил Тарас Жовтенко.

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