В интервью "Politeka.Online" Игорь Романенко заявил, что ситуация в Бахмуте тяжелая, но рабочая.
"Они [оккупанты - прим.ред.] из севера продвинулись и с юга, они хотят по городу перерезать дорогу с Константиновки. Не удается им, кроме диверсионных групп переходить в Бахмутку, чтобы существенно форсировать ее, тогда продвинуться еще и с востока. Поэтому там идут тяжелый бои, вместе с тем часть сил и с бахмутского направления и резервов - они уже перебросили и сконцентрировали в Авдеевку. Теперь не только один Бахмут, поскольку видят, как им там тяжело, какие потери несут и так далее. Теперь они наращивают усилия на авдеевском направлении и концентрируются на возможности захвата Авдеевки. Это к тому, что тяжелые условия ведения оборонительной операции", - говорит Романенко.
Также генерал-лейтенант сообщил, что украинцам нужно сосредоточиться на текущих проблемах на фронте.
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"К сожалению, большинство граждан склонны к тому, чтобы поговорим о контрнаступлении, а давайте поговорим об освобождении земель, как быстро мы Крым освободим, как обойдем Луганск и Донецк, когда выйдем на границы и так далее. Но нужно четко понимать, прагматично подходить, что мы имеем на текущий момент. Это важно", - добавил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.
Напомним, озвучена крайне опасная задумка оккупантов в районе Бахмута: "Бросили максимальное количество сил".
Также сообщалось, что россияне массово отказываются идти в бой: что изменилось на передовой.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал о тяжелой ситуации в Бахмуте: "Мясорубка".