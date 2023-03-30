В интервью "Апострофу" Роман Свитан сообщил, что оккупанты готовятся повторить "бахмутский сценарий" в Авдеевке, ситуация в городе обостряется.

"Они повторяют бахмутский сценарий, но дело не в бахмутском сценарии, это один из механизмов выдавливания гарнизона из городов. Так как в городе наступающие войска несут очень большие потери, они в города пытаются не заходить. Вот в Бахмут зашли и потери увеличились 1 к 10. Это математика войны такая. Поэтому боясь зайти в Авдеевку они пытаются ее окружить и или отрезать нити снабжения для того, чтобы выдавить гарнизон. Но так же как и в Бахмуте с Часов Яром, так и Авдеевка с гарнизоном, которая стоит западнее Авдеевки на превышениях удерживают авдеевкий гарнизон от окружения. То есть прикрывая. И россияне могут пытаться двигаться на запад, но окружить Авдеевку просто не могут", - говорит Свитан.

Также военный эксперт добавил, что уже была попытка оккупантов прорваться в Авдеевку.

"Пытались выходить несколько батальонов таноквых, широким фронтом и были уничтожены высокоточной артиллерией. Авдеевский гарнизон прикрыт с запада и в принципе Авдеевку ничего не угрожает, хотя очень большое сейчас огневое поражение россияне наносят сейчас по авдеевскому гарнизону и пытаются срыть Авдеевку примерно так, как они срыли Марьинку, которая южнее Донецка. Примерно такой же вариант используют для уничтожения Авдеевки как города", - заявил Роман Свитан.

Напомним, озвучена крайне опасная задумка оккупантов в районе Бахмута: "Бросили максимальное количество сил".

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