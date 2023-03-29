В группе "Поиск людей во время войны" в Фейсбуке Евгения Бущинская сообщила, что ищет своего отца, пропавшего в Бахмутском районе возле села Богдановка.

Мужчина перестал выходить на связь еще 19 марта. Девушка сообщает, что важна любая информация об отце, который сейчас считается пропавшим без вести.

Также дочь опубликовала фотографию пропавшего под Бахмутом отца и добавила, что верит в то, что он найдется живым.

"Могла ли я представить что когда-нибудь буду писать этот пост? Никогда в жизни. Но прошу помощи в поисках моего отца Бущинского Геннадия Владимировича 1970 г.р. Считается без вести пропавшим с 18.03.2023 г. неподалеку от села Богдановка Бахмутского р-н. Важна любая информация. 0960946311 дочь. Верим", - пишет дочь пропавшего защитника под Бахмутом.

"Дай Бог чтобы нашелся жив",

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"Верим, что все будет хорошо",

"Господи, помоги найти", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях.

Напомним, известный врач без вести пропал: семья обещает награду 100 тысяч за его розыск, детали.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.