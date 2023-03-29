В группе "Поиск людей во время войны" в Фейсбуке Евгения Бущинская сообщила, что ищет своего отца, пропавшего в Бахмутском районе возле села Богдановка.
Мужчина перестал выходить на связь еще 19 марта. Девушка сообщает, что важна любая информация об отце, который сейчас считается пропавшим без вести.
Также дочь опубликовала фотографию пропавшего под Бахмутом отца и добавила, что верит в то, что он найдется живым.
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Напомним, известный врач без вести пропал: семья обещает награду 100 тысяч за его розыск, детали.
Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.
Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.