Игоря Гайдука ищут с пятницы, 24 марта.

Во Львове пятый день продолжаются поиски врача. Мужчину последний раз видели в селе Бордуляки, это теперь Золочевский район, недалеко от пгт Лопатина, что во Львовской области, вечером около 16:00.

Мужчина вышел из дома в темной одежде, с рюкзаком, возможно в очках. Документы и даже телефон мужчина с собой, к сожалению, не взял.

У пропавшего карие глаза и темные волосы с проседью, худощавый, невысокий.

В семье Гайдука заявили, что готовы заплатить 100 тысяч гривен тому, кто поможет найти мужчину.

Украинцев просят помочь в поиске, если вам что-либо известно о местонахождении Игоря Гайдука, позвоните, пожалуйста, по номеру 0800310911, 102 или 0630794883.

Ивестно, что украинцы организовывают сбор на поиски пропавшего:

"Кто будет ехать на поиски, учтите, что вокруг села леса, река и болото. Обязательно берите с собой высокие резиновые сапоги. Также желательно хранить в гугл картах или других сервисах трек своего маршрута. Чтобы при необходимости можно было поделиться и зафиксировать обследованные места. Заранее загрузите карту местности, поскольку на месте слабая мобильная связь и интернет", - говорится в сообщении.

Напомним, школьницы бесследно пропали под Киевом, родные не находят себе места: фото пропавших.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметах мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.