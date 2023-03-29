Женя Янович отметил, в самом сердце Украины настолько много российского языка, что это портит ему настроение и очень расстраивает.

Ситуация с русскоязычными беспокоит не только в Одессе. Многие украинцы в Киеве также продолжают говорить на языке оккупантов. Это обстоятельство расстроило украинского актера и сооснователя студии "Мамахохотала" Женю Яновича. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм, призвав украинцев говорить на родном языке, но за это его затравили в сети.

Так, Женя Янович отметил, в самом сердце Украины настолько много российского языка, что это портит ему настроение и очень расстраивает.

"Я слышу русский язык везде в Киеве. Очень часто. Его вокруг так много, что это начало влиять на мое настроение. Я не хочу разводить срачи. Однако меня задевает. Я замечаю, что становлюсь агрессивнее", — поделился Женя Янович.

Актер отметил, что не знает, как пояснить украинцам - что российский язык вызывает во многих жителях Украины неприятные чувства. Этого не было раньше, но после вторжения россии многое изменилось. Потому артист и призвал разговаривать на украинском языке.

"Я не знаю ни одного украинца, которому было бы грустно, когда он слышит на улице украинский. А вот украинцев, которым реально становится не по себе от русского — куча. Поэтому если вам не хочется быть случайной причиной плохого настроения своего соотечественника — будьте украиноязычными", — призвал он своих подписчиков.

В комментариях многие украинцы поддержали Яновича, но были и те, кто начал травить актера в сети. Некоторые даже пытались убедить его в том, что нет никакой разницы на каком языке разговаривать: "Сейчас не то время, чтобы сталкивать людей лбами, и искать врага внутри страны", "Да, что вы говорите? Не всем так просто перейти на украинский и это надо понимать", "Смешно разделять людей через их язык", "Вы вызываете только желание противостоять и делать наоборот", "Зачем манипулировать и писать о том, чтобы не быть причиной плохого настроения? Не надо давить на людей".

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