В своем ютюб-канале Олег Жданов рассказал о возможном развитии событий, если НАТО включится в войну.
"Базу военную предоставили [прим. ред. Беларусь - России], потому что без отчуждения территории никто не повезет ядерное оружие на чужую территорию, это значит либо база в долгосрочной аренде, либо на этой базе будет действовать юрисдикция России. Россия будет ее охранять и Беларусь теперь будет включена в список первого удара НАТО. Не обязательно это может быть ядерный удар, это может быть и удар конвенциальным оружием, то есть обычным", - говорит Жданов.
Также он напомнил, что непосредственная близость Беларуси с границе с НАТО уже о многом говорит.
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"В случае конфронтации или вооруженного конфликта с НАТО - поверьте, первый томагавк влепится в этот бункер, в это хранилище, в котором будет ядерные боезаряды, чтобы ликвидировать угрозу применения этого оружия по территории стран-членов НАТО. Тем более что непосредственная близость к границе с НАТО, а НАТО себя обезопасит в первую очередь. На ближайшем заседании начальников штабов стран-членов НАТО будет решен вопрос. Они ж точно знают, где все это находится", - подчеркнул Олег Жданов.
Напомним, освободить территории, оккупированные до 24 февраля, будет легче: известно о фатальной ошибке россиян.
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