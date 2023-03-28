Военный эксперт Олег Жданов рассказал, для чего сейчас укрепляются блокпосты в Киевской и Житомирской областях.

Полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов в своем ютюб-канале рассказал украинцам, почему сейчас укрепляют блокпосты в некоторых областях.

"Это повседневная работа. Блокпосты приходят в запустение, мешки с песком начинают рассыпаться, поэтому силы территориальной обороны, Нацгвардия, которая отвечает за эти посты, воинские части, в чьей юрисдикции находятся эти блокпосты - они их обновляют. В Киеве то же самое, обновляются мешки с песком, обваловка, улучшаются, переставляются противотанковые ежи. Поэтому вы наблюдаете повседневную работу по обслуживанию блокпостов в вашей области", - говорит Жданов.

Также военный эксперт рассказал, могут ли их убрать вовсе и когда.

"Где-то их убирают, где-то их обновляют - это будет продолжаться до окончания военного положения. А потом все будет зависеть от того, как будет финализирована активная часть боевых действий в этой войне. Если конфликт перерастет в перманентную войну или замороженный конфликт - то я думаю что блок посты могут и сохраниться, может количество уменьшится, но они могут сохраниться.

Если же будет, как мы планируем и ожидаем, в наших силах обороны, что будет разгром российской армии на нашей территории и выход на границы 91 года, то тогда блок посты по снятию военного положения будут демонтированы. А в последствии, где-то может будут строиться стационарные, потому что одним из итогов этой войны - нам нужно будет полностью пересмотреть тему обороны нашей страны", - резюмировал Жданов.

Напомним, освободить территории, оккупированные до 24 февраля, будет легче: известно о фатальной ошибке россиян.

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